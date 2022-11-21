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Триппьер: сборная Англии была безупречна в нужные моменты в матче ЧМ с Ираном

Триппьер: сборная Англии была безупречна в нужные моменты в матче ЧМ с Ираном
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Защитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Киран Триппьер прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с национальной командой Ирана (6:2).

«Мы все на одной волне. Это хорошие три очка, но в игре были моменты, когда мы знали, что можем прибавить. Победа в первом матче всегда важна, и мы сумели её добиться. Самое главное, что мы были безупречны в нужные моменты.

Теперь нужно отдохнуть, восстановиться и сосредоточиться на следующем матче. Даже футболисты, которые вышли на поле со скамейки запасных, оказали на нашу игру положительное влияние. Мы проявили себя и можем извлечь полезную информацию из некоторых моментов», — приводит слова Триппьера BBC.

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