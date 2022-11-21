Судья добавил 24 минуты в матче Англии! Такого на ЧМ ещё будет много, и вот почему

Первый матч группы B на чемпионате мира в Катаре закончился разгромом. Англия забила Ирану шесть, пропустила два, но запомнилась игра не столько счётом и красивыми голами (этого, в принципе, мы и ждём на турнире), сколько странными решениями арбитра. К первому тайму бразилец Рафаэл Клаус добавил целых 14 минут. Окей, тут можно списать на травму вратаря иранцев – Алирезе Беиранванду долго оказывали помощь, а потом заменили. А вот ко второму тайму, когда счёт был уже 6:1 в пользу англичан, Клаус решил накинуть 10 минут! Хотя больших пауз в игре особо не было.

С чем связано такое аномальное количество добавленного времени? Мы выяснили, что таких «подарков», как от Клауса, будет ещё много. Об этом «Чемпионату» рассказал футбольный арбитр Игорь Федотов.

– То, что судья добавил 10 минут ко второму тайму – это ещё одно распоряжение руководства ФИФА, это рекомендации для арбитров, – сказал Федотов. – На чемпионате мира не пропустят любые остановки: когда игрок лежит – это минута, когда идёт затяжка времени – минута, и так далее. Всё потраченное время будет компенсировано.

Рафаэл Клаус Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но и это ещё не всё. Федотов предупредил, что арбитры также будут жёстче относиться к единоборствам: «Даны указания удалять игроков за применение локтей в борьбе за мяч».

Всё это делается для того, чтобы добавить авторитета главным судьям, нужно акцентировать, что они – самые важные люди на поле. А ещё показать зрителям и футболистам, что в ФИФА выступают за безопасность игроков.

Как вам такие нововведения? Делитесь эмоциями в комментариях!