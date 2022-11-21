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Луи ван Гал: ощущал, что в сборной Нидерландов царило напряжение

Луи ван Гал: ощущал, что в сборной Нидерландов царило напряжение
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Сенегала (2:0).

«Выпустив Депая, я ожидал, что мы забьём гол. Так и случилось. Мемфис — тот игрок, который может переломить ход игры. Коди Гакпо также сыграл важную роль, не в последнюю очередь из-за его первого гола. Но мы играли не очень хорошо. Я предвидел это, учитывая последнюю тренировку.

Мы были не очень хороши, это так. Сборная Нидерландов может стать лучше. Я ощущал, что в команде царило напряжение. Что касается Нопперта, он не ошибся. Это был хороший выбор. Нопперт — по-прежнему наш основной голкипер», — приводит слова ван Гала NOS.nl.

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