Как же обидно за Сенегал! Матч с Нидерландами на ЧМ перевернула горькая потеря лидера

Продолжаем следить за вторым игровым днём чемпионата мира — 2022! Во втором матче встретились две яркие команды — Сенегал и Нидерланды. И наверняка многим результат показался неожиданным, учитывая ход игры.
Команды сразу же задали дикий темп игры. На первой же минуте Нидерланды чуть не «привезли» себе гол: Вирджил ван Дейк небрежно отдал Маттейсу де Лигту, у того возникли проблемы с обработкой, и последовал опасный прострел. А спустя пару минут опасно было уже у ворот Сенегала: прострел юного суперталанта Коди Гакпо не замкнули чудом.
Игра довольно быстро вскрыла проблемы команд и даже показала определённое сходство. Нидерланды моментами напоминали «Аякс»: тот же чересчур смелый выход из обороны через пас, который приводил к «обрезам» и шансам для соперника.
К обороне Сенегала тоже были вопросы, но она действовала ещё безумнее. Африканская команда увлекалась атаками и совершенно не следила за правым флангом и полуфлангом атаки соперника. Раз за разом в эти зоны проходили прорывы, и оттуда нидерландцам было удобно простреливать на противоположный край штрафной, где почему-то не было защитников.
Так или иначе, игра радовала высоким темпом, да и атмосфера на картинке радовала — было шумно и ярко. Лучший момент в первом тайме возник у Нидерландов: Френки де Йонг на 19-й минуте почему-то решил не бить, а сперва разложить всех соперников финтами. Итог — потеря мяча.
В середине второго тайма у Сенегала возникла новая проблема. Команда и так лишилась главной звезды — Садио Мане. А тут ещё и сломался основной полузащитник Шейку Куйяте. Момент, как казалось, был безобидным, но игроку понадобились носилки. Горькая потеря одного из лидеров!
А когда казалось, что всё ближе к долгожданному голу подбирается Сенегал, забили Нидерланды. 84-я минута, подача де Йонга, прыжок Гакпо. Кажется, Эдуард Менди погорячился с таким выходом из ворот.
Судья добавил к основному времени восемь минут, но насесть на чужие ворота у Сенегала не получилось. Зато получилось забить у Нидерландов! Мемфис Депай пробил после контратаки, Менди отбил, а Дави Классен добил. 2:0!
Концовка матча получилась для Нидерландов ударной, но как же обидно за Сенегал! По сути, ничейная игра после травмы одного из лидеров закончилась для африканцев поражением. Однако есть и хорошая новость: Эквадор и особенно Катар явно уступают Нидерландам в классе, так что выход из группы более чем вероятен.
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