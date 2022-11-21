Комбинация Англии перед голом Грилиша — рекордная по количеству передач на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш в матче чемпионата мира с Ираном (6:2) забил шестой гол своей команды. Взятию ворот предшествовала комбинация из 35 передач — это рекорд чемпионатов мира, сообщает Opta. Отмечается, что подобная статистика доступна с 1966 года.

Фото: Opta

Кроме Грилиша, ворота Ирана по разу поразили Джуд Беллингем, Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг, а Букайо Сака отметился дублем. Оба гола иранцев забил форвард Мехди Тареми.

В другом матче группы В встречаются сборные США и Уэльса. Идёт второй тайм, американцы впереди благодаря голу Тимоти Веа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.

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