Комбинация Англии перед голом Грилиша — рекордная по количеству передач на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш в матче чемпионата мира с Ираном (6:2) забил шестой гол своей команды. Взятию ворот предшествовала комбинация из 35 передач — это рекорд чемпионатов мира, сообщает Opta. Отмечается, что подобная статистика доступна с 1966 года.
Фото: Opta
Кроме Грилиша, ворота Ирана по разу поразили Джуд Беллингем, Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг, а Букайо Сака отметился дублем. Оба гола иранцев забил форвард Мехди Тареми.
В другом матче группы В встречаются сборные США и Уэльса. Идёт второй тайм, американцы впереди благодаря голу Тимоти Веа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию встречи.
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Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион:
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