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Джек Грилиш посвятил гол в ворота Ирана юному болельщику с церебральным параличом

Джек Грилиш посвятил гол в ворота Ирана юному болельщику с церебральным параличом
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Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш, который в матче чемпионата мира с Ираном (6:2) забил шестой гол своей команды, сдержал обещание, данное юному болельщику англичан, который страдает церебральным параличом.

Празднуя взятие ворот, Грилиш широко улыбнулся и раскинул руки, взмахивая ими. Он пообещал 11-летнему мальчику Финли, у которого диагностирован церебральный паралич, отпраздновать свой следующий гол подобным образом. Мальчик познакомился с футболистом, когда написал письмо Грилишу, у сестры которого такое же заболевание.

Фото: Getty Images

На это письмо Грилиш ответил собственным письмом, а позже навестил мальчика, при встрече пообещав ему отпраздновать свой гол таким образом.

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