Сын президента Либерии Тимоти Веа стал первым после Пеле, кто забил Уэльсу на ЧМ

Нападающий сборной США Тимоти Веа в матче чемпионата мира с Уэльсом (1:1) забил единственный гол своей команды. Валлийцы не участвовали в финальных турнирах чемпионата мира с 1958 года. Последним футболистом, который поражал ворота Уэльса на мундиале, был легендарный бразилец Пеле. Об этом сообщает портал Opta Sports.

Примечательно, что Тимоти Веа является сыном бывшего футболиста и президента Либерии Джорджа Веа, который в 1995 году выигрывал «Золотой мяч».

В группе В также выступают сборные Англии и Ирана. В их очном матче уверенную победу одержали англичане — 6:2. В составе победителей дубль на счету Букайо Сака, также голы забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш. У иранцев оба гола на счету форварда Мехди Тареми.

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