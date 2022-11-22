Сын президента Либерии Тимоти Веа стал первым после Пеле, кто забил Уэльсу на ЧМ

Нападающий сборной США Тимоти Веа в матче чемпионата мира с Уэльсом (1:1) забил единственный гол своей команды. Валлийцы не участвовали в финальных турнирах чемпионата мира с 1958 года. Последним футболистом, который поражал ворота Уэльса на мундиале, был легендарный бразилец Пеле. Об этом сообщает портал Opta Sports.
Примечательно, что Тимоти Веа является сыном бывшего футболиста и президента Либерии Джорджа Веа, который в 1995 году выигрывал «Золотой мяч».
В группе В также выступают сборные Англии и Ирана. В их очном матче уверенную победу одержали англичане — 6:2. В составе победителей дубль на счету Букайо Сака, также голы забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд и Джек Грилиш. У иранцев оба гола на счету форварда Мехди Тареми.
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя?
- 22 ноября 2022
-
02:04
-
02:03
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02