Кристиан Пулишич: цель США — бороться за победу на чемпионате мира в Катаре

Вингер сборной США Кристиан Пулишич рассказал о целях своей команды на чемпионате мира в Катаре.
«В нашей команде много молодых игроков, которые голодны до побед, которые хотят усердно трудиться и стать лучше. Большинство из нас выросли вместе и играли в юношеских сборных. Мы хорошо знаем друг друга. Думаю, это создаёт хороший баланс.
Цель нашей команды – соревноваться с лучшими командами мира и бороться за победу в турнире. Безусловно, это не будет лёгкой прогулкой, но, я думаю, если мы будем играть так, как умеем, с уверенностью в себе, как только доберёмся до плей-офф – произойти может всё что угодно. Мы действительно будем сражаться. Мы хотим стать важной частью этого чемпионата мира», — приводит слова Пулишича пресс-служба ФИФА.
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Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя?
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