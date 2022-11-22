Американский журналист рассказал, как его не пускали на стадион из-за радужного флага

Американский журналист Грант Уол, рассказал, как его не пропускали на стадион из-за футболки с радужным флагом перед матчем США – Уэльс.

«Когда я подошел ко входу на стадион, чтобы освещать сегодняшнюю игру чемпионата мира между США и Уэльсом, в футболке с радужным футбольным мячом в поддержку ЛГБТ-сообщества, охранники отказались впустить меня и задержали на 25 минут. Они сердито потребовали, чтобы я снял футболку. Через мгновение после того, как я написал это в «твиттере», один из охранников насильно вырвал мой телефон из моих рук.

Прошло почти полчаса. Один охранник сказал мне, что моя футболка политическая и недопустима. Другой постоянно отказывался вернуть мне мой телефон. Другой охранник кричал на меня и говорил, что я должен снять рубашку. Позже подошел начальник охраны. Он сказал, что меня пропускают, и извинился. Мы пожали друг другу руки.

Один из охранников сказал мне, что они просто пытались защитить меня от фанатов внутри, которые могли причинить мне вред из-за того, что я ношу такую футболку», — написал Уол на своём сайте.

Ранее ФИФА запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить капитанскую повязку One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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