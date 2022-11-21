Ван Дейк намерен надеть повязку в поддержку ЛГБТ, несмотря на запрет со стороны ФИФА

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк заявил, что планирует носить повязку OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества, несмотря на запрет от ФИФА.

«Завтра я надену повязку OneLove. С нашей точки зрения, ничего не изменилось. Если я получу жёлтую карточку за её ношение, нам придётся обсудить это, потому что я не люблю играть с жёлтой карточкой», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну носить повязку в поддержку ЛГБТ.

Национальная команда Нидерландов в своей группе сыграет с Сенегалом, Эквадором и Катаром. Первый матч для команды на турнире состоится сегодня, 21 ноября с национальной командой Сенегала, начало матча – в 19:00 мск.

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