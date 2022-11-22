Оздоев рассказал, что принял решение уйти из «Зенита» еще зимой

Полузащитник турецкого «Фатих Карагюмрюк» и сборной России по футболу Магомед Оздоев рассказал о своем уходе из «Зенита».



«Никогда не сожалею о том выборе, который я сделал, потому что он был осознанным.



Лето у меня и так прошло отлично. Я впервые вдоволь насладился отпуском. Даже не знал, что отдыхать — это так круто. А вообще осознанный выбор, что я уйду из «Зенита», сделал ещё в феврале, когда предварительно договорился перейти в один из европейских клубов. Но так сложилось, что нынешняя геополитическая ситуация помешала трансферу. Однако выбор был уже сделан, и я хотел попробовать себя в другом чемпионате.



Что касается «Зенита» — я провёл там отличное время. У нас была прекрасная команда, великолепные болельщики, которые всегда нас поддерживали, руководство, которое делало всё, чтобы у команды был прекрасный результат. Я благодарен всем — тренерскому штабу, работникам базы, благодаря работе которых мы думали только о футболе. Они делали всё, чтобы мы стали лучшим клубом страны. «Зенит» — это номер один в плане всего», — приводит слова Оздоева Sport24.



За петербургский клуб полузащитник выступал с 2018 по 2022 год, четыре раза выиграл в его составе золотые медали чемпионата страны, два раза — Суперкубок и один раз — Кубок страны.

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