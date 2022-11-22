Оздоев рассказал о первом разговоре с Пирло перед переходом в «Фатих Карагюмрюк»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о первом разговоре с главным тренером команды Андреа Пирло перед переходом в турецкий клуб.
«Сначала мне позвонил спортивный директор. Мы поговорили, я сказал, что мне нужно подумать. В итоге часов в 10 вечера он присылает мне смс: «Магомед, извините, что пишу так поздно, но завтра Пирло хотел бы с вами пообщаться». Я ответил, что готов в любое время.
На следующий день после обеда мне набрал Андреа, мы поговорили. Он рассказал о проекте, о своём видении футбола. Я ответил, что мне нужно подумать, всё взвесить, обсудить с родными. Он спросил, сколько мне нужно времени, я ответил — сутки. А на следующий день вылетел в Стамбул», — приводит слова Оздоева Sport24.
Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022-го, подписав контрактное соглашение до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
- 22 ноября 2022
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