Оздоев рассказал о первом разговоре с Пирло перед переходом в «Фатих Карагюмрюк»

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о первом разговоре с главным тренером команды Андреа Пирло перед переходом в турецкий клуб.

«Сначала мне позвонил спортивный директор. Мы поговорили, я сказал, что мне нужно подумать. В итоге часов в 10 вечера он присылает мне смс: «Магомед, извините, что пишу так поздно, но завтра Пирло хотел бы с вами пообщаться». Я ответил, что готов в любое время.

На следующий день после обеда мне набрал Андреа, мы поговорили. Он рассказал о проекте, о своём видении футбола. Я ответил, что мне нужно подумать, всё взвесить, обсудить с родными. Он спросил, сколько мне нужно времени, я ответил — сутки. А на следующий день вылетел в Стамбул», — приводит слова Оздоева Sport24.

Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022-го, подписав контрактное соглашение до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.