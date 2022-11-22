Билялетдинов выразил нежелание перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший игрок сборной России по футболу и «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Пока нам не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. Не знаю, что будет дальше, но сейчас целесообразнее сохранять контакт с УЕФА и надеяться, что политика немного отойдёт от спорта. Да, надежды мало, но всё равно надо подождать.



В Азиатской конфедерации футбола лёгкой прогулки не будет. Там есть Корея, Япония, Австралия, тот же Узбекистан. Надо смотреть всё и взвешивать, не всё там будет просто. Да, Азиатская конфедерация менее конкурентная, чем УЕФА, но повторюсь, что сейчас я бы не делал каких-то кардинальных изменений» — приводит слова Билялетдинова Metaratings.



В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров и участия в стыковых матчах за право выхода в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. В сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил Россию до квалификации чемпионата Европы 2024 года.



В 2022 году команда под руководством Карпина сыграла товарищеские матчи с тремя сборными из Азиатской конфедерации футбола — Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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