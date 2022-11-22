Самедов рассказал о необходимости проведения товарищеских игр для сборной России

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов назвал причины проведения национальной командой товарищеских игр.



«Конечно, сборной надо играть — просто сейчас нет возможности выбирать соперников. Есть команды, которые могут играть со сборной России, надо извлекать из этого плюсы. Ребята должны собираться, должны чувствовать друг друга, так что надо пользоваться каждой возможностью.



Не проще ли собраться на базе и просто потренироваться? Нет, официальные матчи есть официальные матчи, товарищеские они или нет. Есть смысл играть с другими национальными командами, а потренироваться можно и в клубах.



Я очень надеюсь, что нашей сборной удастся найти соперников на следующий сбор, и команды будут достаточно высокого уровня. Чем сильнее наш спарринг-партнёр, тем лучше, для нас это только плюс. Кого бы мне хотелось видеть соперником сборной России? Я не понимаю, с кем [сейчас] есть возможность играть, но в Азии есть достаточно сильных сборных. Если ребятам удастся с кем-нибудь договориться, то почему нет?» — цитирует Самедова Metaratings.



Ранее сборная России была отстранена от участия в официальных матчах под эгидами ФИФА и УЕФА. В 2022 году команда под руководством Карпина сыграла товарищеские матчи с тремя сборными из Азиатской конфедерации футбола — Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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