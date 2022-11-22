Хави назвал фаворитов ЧМ-2022 и не включил в их число Испанию

Бывший футболист сборной Испании Хави, ныне возглавляющий каталонскую «Барселону», поделился мнением по поводу фаворитов чемпионата мира — 2022 в Катаре. Интересно, что специалист не назвал среди главных фаворитов сборную Испании. По его мнению, основные претенденты на победу в мундиале — Бразилия и Аргентина.

«Фавориты ЧМ-2022? Возможно, я вижу Бразилию и Аргентину на шаг впереди европейцев. Неймар и Месси выглядят очень хорошо. Франция, Испания, Португалия, Англия, Германия, Бельгия и Хорватия также имеют неплохие шансы.

Испанцы? Надежда всегда есть. Луис Энрике создал хорошую команду и является отличным тренером. Он идеальный тренер благодаря своему характеру. Нужно верить в команду, я с оптимизмом смотрю на сборную Испании», — приводит слова Хави Sport.es.