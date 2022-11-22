В игру вступают фавориты Кубка мира — действующий чемпион и один из главных претендентов на его корону.

Трансляции 3-го дня ЧМ-2022: где и во сколько смотреть игры Месси и Мбаппе, кто показывает

Чемпионат мира 2022 года стремительно взял разгон. В третий игровой день в Катаре запланировано сразу четыре матча. Стартуют состязания в квартетах C и D. Франция начнёт защиту титула, добытого в 2018-м в России, а Месси в пятый и последний раз отправится за самым главным недостающим трофеем. Вашему вниманию небольшой гайд по предстоящим играм: расписание, прогнозы, трансляции.

Аргентина — Саудовская Аравия: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

Главный фаворит группы C и второй после Бразилии букмекерский претендент на титул два первых матча ЧМ-2022 проведёт на Национальном стадионе Лусаила. Встреча Аргентины с Саудовской Аравией начнётся в 13:00 по московскому времени, а обслужит её судейская бригада во главе со словенским рефери Славко Винчичем. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 12:45. Самый полный текстовой онлайн игрового дня с включениями наших спецкоров в Катаре — как обычно, на «Чемпионате».

Для букмекерских контор в этой паре всё очевидно. Мизерные коэффициенты на успех аргентинцев (от 1.17 до 1.20) красноречиво говорят о раскладе сил в матче. Зато на Саудовской Аравии в случае её сенсационного успеха можно будет хорошо заработать. Пари на её победу принимаются из расчёта 1 к 18-20. Хотя представить такой поворот на старте объективно сложно.

Месси на тренировке сборной Аргентины Фото: Christopher Lee/Getty Images

Дания — Тунис: где пройдёт матч, время начала, где смотреть прямую трансляцию, прогноз

В 16:00 на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне начнётся групповой турнир в четвёрке, маркированной латинской буквой D. Мексиканский рефери Сесар Артуро Рамос выведет на поле команды Дании и Туниса. Сборные этих стран встретятся всего в третий раз в истории и впервые за 20 лет. Два предыдущих матча завершились в пользу европейцев. Эту встречу (как, впрочем, и все остальные) на территории России покажет «Матч ТВ». Трансляция стартует в 15:45 мск.

Букмекерские компании отдают предпочтение датчанам. Коэффициенты на их победу колеблются в районе 1.45-1.48. Поставив на Тунис, можно в восемь раз преумножить сумму ставки.

Мексика — Польша: где пройдёт матч, время начала, где смотреть, прогноз

В третьем по хронологии матче вторника сойдутся команды Мексики и Польши. Игра пройдёт на арене «974» в Дохе. Стартовый свисток австралийского арбитра Криса Бита прозвучит в 19:00 по московскому времени. У команд с разных континентов зачастую небогатая история взаимоотношений, но эти уже наиграли между собой восемь матчей. Пока у них паритет: три победы одной сборной, три — другой и две ничьих. Их последний товарищеский матч пять лет назад принёс минимальный успех мексиканцам — 1:0. Новую серию этой истории, теперь на официальном уровне, покажет канал «Матч ТВ».

С точки зрения аналитиков букмекерских компаний, на этот раз шансы команд практически равны. Разница в коэффициентах между двумя противоположными исходами совсем несущественная — в среднем 2.70 против 2.80. Как раз про такие игры чаще всего и говорят «на три результата». Предугадать победителя крайне сложно.

Роберт Левандовски Фото: Dan Mullan/Getty Images

Франция — Австралия: где пройдёт матч, время начала, где смотреть, прогноз

Наконец, последний временной слот вторничного расписания организаторы турнира отдали чемпионам мира. Свою игру с Австралией французы начнут в 22:00 по Москве. Место встречи — Эль-Вакра, стадион «Эль-Джануб». Рассудит команды 39-летний рефери из Южной Африки Виктор Гомес.

Понятно, что действующие чемпионы мира в принципе не могут низко котироваться на турнире. Травма обладателя «Золотого мяча» Бензема, безусловно, снизила атакующий потенциал «Ле блё», но не выбросила из числа кандидатов на титул. Есть же Мбаппе! Большинство букмекерских контор включили Францию в топ-3 претендентов на чемпионство. А коэффициенты на её успех в отдельном взятом стартовом матче не превышают 1.3. На победу Австралии можно поставить из расчета 1 к 11-13. Любой результат, кроме победы европейцев, станет сюрпризом.