Денис Глушаков высказался о матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о товарищеских матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном. В обеих играх была зафиксирована нулевая ничья.
«Игры сборной России? А ты что скажешь про сборную? Скучно смотреть? Вы сами ответили. Зачем у меня спрашивать? Я смотрел, болел за сборную — сборная не выиграла. Такие матчи она должна выигрывать. Не ожидал. Баринов обвинил нападающих? Он же в шутку обвинил», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Команда Валерия Карпина добилась права сыграть в стыковом мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но из-за этого решения не приняла в нём участия.
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