Тренер сборной Польши: после матча с Мексикой Левандовски был разбит. Мне его жаль

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о состоянии нападающего Роберта Левандовского после нереализованного пенальти в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Мексикой (0:0).



«После игры я сказал Роберту, что очень ему сочувствую. Было видно, что он расстроен и разбит. К тому же в нашей раздевалке есть мониторы, и после матча на них несколько раз показывали момент с пенальти. Роберт смотрел. Как я могу ему помочь? Думаю, он сам знает, как лучше всего справиться с этим. Он должен переварить всё это. Но команда всегда готова его поддержать.



Я знаю, что Роберт мечтал об этом голе. Мне жаль его, но многие великие игроки не забивали с пенальти на крупных турнирах», — приводит слова Михневича Sport.pl.