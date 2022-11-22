«Перед пенальти он вёл себя не так, как обычно». Кажется, Роберта Левандовского прокляли

Четыре матча на чемпионатах мира — и 0 мячей. Как же так?

Сборная Польши провела первый матч на ЧМ в Катаре. Команда Чеслава Михневича разделила очки с Мексикой (0:0). А вот нападающий поляков Роберт Левандовски так и не забил первый мяч на чемпионатах мира, хотя у него была великолепная возможность.

На ЧМ в России Левандовски отыграл все три матча на групповом этапе. Поляки заняли последнее место в квартете и забили всего два мяча, а Роберт так ни разу и не отличился. И вот теперь чёрная серия звёздного нападающего продолжилась в Катаре. Кстати, мексиканские болельщики устроили форварду «тёплый» приём. По информации польских СМИ, когда Левандовски вышел на разминку, латиноамериканские фанаты освистали игрока.

Первый тайм получился очень скучным, а в начале второй половины австралийский арбитр Крис Бит назначил пенальти в ворота Мексики. Сбегал к монитору и углядел нарушение со стороны Эктора Морено. Разумеется, мяч на 11-метровую отметку установил Левандовски. До этого момента Роберт не реализовал всего один пенальти в футболке сборной Польши — в 2010 году не переиграл с «точки» вратаря сборной Австралии в товарняке.

В Катаре Левандовски пробил в правый от себя угол, однако вратарь мексиканцев Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч. Таким образом, Роберт вошёл в историю ЧМ-2022. Он стал первым футболистом турнира, не реализовавшим пенальти. Более того, польский нападающий продлил безголевую серию на чемпионатах мира до четырёх матчей. Кстати, на ЧМ в России Роберт пенальти не бил, так что он упустил пока что самый реальный шанс прервать неудачную серию. Польские СМИ отметили, что после нереализованного пенальти нападающий выругался на родном языке.

Роберт Левандовски Фото: Claudio Villa/Getty Images

Левандовски — третий польский футболист, не реализовавший пенальти на чемпионатах мира. В 1978 году это сделал Казимеж Дейна, а в 2002-м — Мацей Журавски. Такой провальной серии нет ни у одной другой сборной на ЧМ. С момента последнего нереализованного Левандовским пенальти в сборной прошло 4459 дней.

Вот какую оценку эпизоду дало польское спортивное издание Sportowe Fakty: «Сборная Польши выступает на четвёртом подряд крупном турнире, в основном потому, что впереди находится человек, запрограммированный забивать. Но когда Левандовски подходил к 11-метровой отметке, уже было заметно, что что-то пошло по-другому.

Он вёл себя не так, как обычно. Левандовски по-другому подошёл к мячу, иначе пробил. В ноябре он не реализовал пенальти в составе «Барселоны» и, кажется, не забыл об этом. По крайней мере, сложилось такое ощущение. Теперь Роберт не реализовал попытку на чемпионате мира. Это единственный турнир, где он до сих пор не забивал».

Перед стартом турнира кто-то наверняка мог сказать, что Левандовски обязательно забьёт Саудовской Аравии. Мол, это самый слабый соперник в группе. Но эта азиатская сборная уже сотворила сенсацию, «прибив» Аргентину, и теперь лидирует в квартете. Так что пока сложно сказать, удастся ли Роберту изменить ситуацию в лучшую сторону. Следующий матч на чемпионате мира Польша проведёт 26 ноября как раз с Саудовской Аравией. Ну а пока кажется, что Роберта будто прокляли.