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Оздоев рассказал о предложениях из Саудовской Аравии

Оздоев рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что до переезда в турецкий чемпионат у него были предложения из Саудовской Аравии.

«На данном этапе я ещё слишком молод, чтобы ехать в Саудовскую Аравию. Мне хотелось ещё попробовать футбольного драйва. Деньги, конечно, играют роль. Но у меня была мечта сыграть в другом чемпионате. Да, чемпионат Турции — это не топ-5, где бы мне хотелось поиграть. Но из того, что я увидел, перейдя в «Фатих», могу сказать, что на данном этапе чемпионат Турции сильнее российского», — приводит слова Оздоева Sport24.

Магомед Оздоев летом 2022 года перешёл в «Фатих Карагюмрюк». На его счету 12 матчей за турецкий клуб и две результативные передачи.

За «Зенит» полузащитник выступал с 2018 по 2022 год, четыре раза выиграл в его составе золотые медали чемпионата страны, два раза — Суперкубок и один раз — Кубок страны.

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