Хорватия — Канада: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 27 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022, в котором встретятся Хорватия и Канада, представляющие группу F. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, который вмещает более 45 тыс. зрителей. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.



В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Канада.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.