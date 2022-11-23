Хаджи: если «Спартак» проиграет «Крыльям», это никак не отразится на его положении в Кубке
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России с самарскими «Крыльями Советов», который состоится сегодня, 23 ноября.
«Крылья Советов» в данный момент — хорошая команда. Футболисты у них качественные, игру показывают стабильную. Но в сегодняшнем матче всё будет зависеть от «Спартака», они фавориты матча, и желаю им победы.
Но в то же время, даже если «Спартак» проиграет, то это никак не отразится на его положении в Кубке. И понимаете, вроде это Кубок, но проигрывает команда, и ей хоть бы что. Считаю, что в Кубке должно быть так: если команда проиграла, то всё — до свидания», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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