«Крылья Советов» — «Спартак». Квинси Промес потеряет настрой

Пока соотечественники звезды красно-белых играют на чемпионате мира, ему приходится довольствоваться Кубком.

23 ноября состоится матч 5-го тура Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Победа самарцев оценивается в 3.74. На ничью дают коэффициент 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» 23 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 5-го тура Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» (23.11.2022)

5-й тур Кубка России в группе В, весьма вероятно, распределит команды по итоговым местам. 23 ноября в Самаре встречаются клубы, претендующие на выход из группы. На стадионе «Солидарность Арена» местные «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком». Встреча начнётся в 18:00 мск.

В квартете В получилась достаточно запутанная турнирная ситуация. Три команды имеют реальные шансы выйти в плей-офф напрямую, без участия в Пути регионов. «Спартак» лидирует с 12 очками, «Зенит» находится на второй строчке с девятью очками, а «Крылья Советов» – на третьем месте с шестью. Подопечным Гильермо Абаскаля достаточно завершить встречу в Самаре вничью, чтобы гарантировать себе первое место в группе.

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Победа в матче с «Зенитом» со счётом 2:0 помогла хозяевам выйти в плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка футболисты из Самары уверенно действуют в обороне. За четыре матча они пропустили всего три мяча. Дважды подопечным Игоря Осинькина забили футболисты «Зенита». В Москве один из мячей клуб пропустил от красно-белых.

«Спартак» идёт в групповом этапе Кубка России без осечек — подопечные Абаскаля выиграли во всех четырёх матчах. Отметим, что благодаря предельной концентрации в защите москвичи пропустили всего один мяч. Тем не менее после игр сборной России многие футболисты гостей прибудут уставшими. Весьма вероятно, что тренерский штаб красно-белых пойдёт на ротацию состава. Это может отрицательно сказаться на сыгранности оборонительной линии.

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«Спартак» набрал фантастический ход в последних встречах. Команда под управлением Абаскаля продолжает беспроигрышную серию. Красно-белые с 15 сентября одержали победы в девяти встречах и в двух сыграли вничью.

Стоит учесть, что в 8 из 10 последних матчей «Спартака» на выезде соперники обменялись забитыми мячами. Красно-белые не отходят от привычной тактической схемы и регулярно оставляют сопернику свободные зоны для развития контратак.

«Крылья Советов» и «Спартак» провели 57 личных встреч. 42 победы одержали красно-белые, а в шести матчах выиграли самарцы. По забитым мячам на стороне подопечных Абаскаля большое преимущество — 120:45.

Отметим, что «Крылья Советов» дома проиграли только в одном из последних пяти матчей. У «Спартака» на выезде оборона работает с ошибками — красно-белые пропустили в 9 из 10 последних матчей. Рекомендуем изучить ставку на то, что «Крылья Советов» не проиграют и обе забьют за коэффициент 2.78.

Ключевую роль может сыграть Квинси Промес, который не поехал на чемпионат мира по футболу. Пока его соотечественники в сборной Нидерландов наслаждаются игрой на мундиале, он будет скучать в Кубке России.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» 23 ноября 2022 года

«Спартаку» достаточно завершить встречу ничейным исходом, чтобы гарантировать первое место в группе В. «Крыльям Советов» терять нечего, поскольку третье место им обеспечено. На выезде у подопечных Абаскаля существуют проблемы в обороне, команда не может уберечь ворота от пропущенных мячей.

Ставка: «Крыльев Советов» не проиграют и обе забьют за 2.78.

Экспресс с коэффициентом 7.13.

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