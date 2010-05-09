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Анчелотти: я нашёл потрясающую команду

Анчелотти: я нашёл потрясающую команду
Комментарии

Главный тренер «Челси» Карло Анчелотти прокомментировал победу лондонской команды в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Мы очень счастливы, и я хочу поблагодарить владельца клуба Романа Абрамовича, хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в ходе сезона, кто поддерживал меня каждый день, и прежде всего моих игроков, потому что я нашёл потрясающую команду. Они упорно трудятся каждый день и всегда поддерживают позитивную атмосферу в команде.

Мы выиграли этот титул, поскольку играли как команда и работали как команда, не только игроки, но и все в клубе участвовали в этом сезоне. Мы хотели завоевать этот титул, и в