Анчелотти: я нашёл потрясающую команду

Главный тренер «Челси» Карло Анчелотти прокомментировал победу лондонской команды в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Мы очень счастливы, и я хочу поблагодарить владельца клуба Романа Абрамовича, хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в ходе сезона, кто поддерживал меня каждый день, и прежде всего моих игроков, потому что я нашёл потрясающую команду. Они упорно трудятся каждый день и всегда поддерживают позитивную атмосферу в команде.

Мы выиграли этот титул, поскольку играли как команда и работали как команда, не только игроки, но и все в клубе участвовали в этом сезоне. Мы хотели завоевать этот титул, и в