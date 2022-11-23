Футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото перед игрой с Японией
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Все футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото перед началом матча чемпионата мира 2022 года в Катаре с Японией (0:0, идёт первый тайм).
Сопроводили подобным жестом командное фото все игроки стартового состава Германии, в том числе капитан команды Мануэль Нойер. Такой жест может быть вызван запретом на ношение радужной повязки в матчах турнира в Катаре.
Ранее власти страны Ближнего Востока неоднократно подвергались массовой критике со стороны болельщиков и футболистов в связи с нарушениями прав человека в Катаре.
Матч Германии с Японией — первый для обеих команд на турнире. Вместе с ними в группе E чемпионата мира в Катаре выступают национальные команды Испании и Коста-Рики.
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