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Чемпионат мира — 2022: Марокко — Хорватия, Германия — Япония, Испания — Коста-Рика, онлайн-трансляция, где смотреть матч

Какие сюрпризы будут в матчах Испании и Германии? Онлайн четвёртого дня ЧМ-2022
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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Онлайн 4-го дня ЧМ-2022
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Первые встречи на турнире также проведут Хорватия и Бельгия.

Привет, друзья! 23 ноября — четвёртый день чемпионата мира по футболу в Катаре. Нас снова ждут четыре встречи, разбитые на четыре временных слота.

В 13:00 мск первый матч на чемпионате мира проведёт сборная Хорватии. Команда, опередившая в отборочной группе Россию, сыграет с командой Марокко.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 13:00 МСК
Марокко
Не начался
Хорватия

В 16:00 на турнире в Катаре дебютирует немецкая сборная — её ждёт игра с Японией. Европейская команда уверенно прошла отборочный цикл, однако четыре года назад на мундиале в России она завершила выступление по итогам группового раунда. Тогда немцы стартовали с поражения, как будет на этот раз?

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 16:00 МСК
Германия
Не начался
Япония

Третий матч игрового дня (19:00) пройдёт с участием сборных Испании и Коста-Рики. Луис Энрике не взял на турнир несколько опытных игроков, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Коста-Рика

В заключительном матче дня (22:00) бельгийцы сыграют с канадцами. Для этого поколения Бельгии нынешний мундиаль — последний шанс выиграть крупный турнир. А сборная Канады сыграет на чемпионате мира впервые с 1986 года.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
23 ноября 2022, среда. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Канада
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