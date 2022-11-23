Какие сюрпризы будут в матчах Испании и Германии? Онлайн четвёртого дня ЧМ-2022

Привет, друзья! 23 ноября — четвёртый день чемпионата мира по футболу в Катаре. Нас снова ждут четыре встречи, разбитые на четыре временных слота.



В 13:00 мск первый матч на чемпионате мира проведёт сборная Хорватии. Команда, опередившая в отборочной группе Россию, сыграет с командой Марокко.

В 16:00 на турнире в Катаре дебютирует немецкая сборная — её ждёт игра с Японией. Европейская команда уверенно прошла отборочный цикл, однако четыре года назад на мундиале в России она завершила выступление по итогам группового раунда. Тогда немцы стартовали с поражения, как будет на этот раз?

Третий матч игрового дня (19:00) пройдёт с участием сборных Испании и Коста-Рики. Луис Энрике не взял на турнир несколько опытных игроков, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.

В заключительном матче дня (22:00) бельгийцы сыграют с канадцами. Для этого поколения Бельгии нынешний мундиаль — последний шанс выиграть крупный турнир. А сборная Канады сыграет на чемпионате мира впервые с 1986 года.