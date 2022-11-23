В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами перед матчем ЧМ-2022

В сборной Германии объяснили жест с закрытыми ртами перед матчем чемпионата мира — 2022 с Японией. Напомним, во время командного фото перед игрой немецкие футболисты закрыли свои рты руками. Как оказалось, это реакция на запрет носить капитанскую повязку OneLove в поддержку меньшинств.

«Мы хотели использовать такую капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы наш голос был услышан.

Речь идёт вовсе не о политическом посыле, так как права человека не подлежат обсуждению. Это должно быть само собой разумеющимся, однако это всё ещё не так. Вот почему этот жест был так важен для нас. Отказать нам в нарукавной повязке — это то же самое, что закрыть нам рты. Мы стоим на своей позиции», — написала пресс-служба сборной Германии в своём «твиттере».