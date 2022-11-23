Флик — о поражении Германии в игре с Японией: мы проиграли из-за индивидуальных ошибок

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от Японии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира.

«В первом тайме мы упустили много моментов. Япония обыграла нас по эффективности, благодаря чему и забила ещё один гол. Индивидуальные ошибки, которые мы допустили сегодня, не должны больше повториться. Мы знали, что Япония быстро переходит из обороны в атаку, и это то, что они продемонстрировали сегодня.

Замены нарушили ритм игры? Мы просто хотели внести в игру свежую силу. Томас (Мюллер) давно не играл, так что это было правильно. Мы допустили индивидуальные ошибки, которые не должны были совершать. Вот почему мы проиграли.

Сейчас мы должны смотреть вперёд, и это то, что мы будем делать. Нам предстоит побороться за шесть очков. Мы хотим заполучить их — и это то, над чем мы будем работать», — приводит слова Флика Bayern&Germany.

Следующими соперниками Германии в группе Е будут сборные Испании и Коста-Рики. Матчи с ними пройдут 27 ноября и 1 декабря соответственно.