10 сенсационных побед над фаворитами на чемпионатах мира. Рейтинг зависит от вас!

Помните, как Испания проиграла Швейцарии, а потом стала чемпионом? Или как Валерий Непомнящий и его Камерун обыграли Аргентину Марадоны?

Сборная Аргентины с Лионелем Месси неожиданно для всей планеты уступила команде Саудовской Аравии (1:2) в матче первогого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Результат сенсационный, особенно учитывая, как сражались саудовцы. Чего стоит одна лишь жуткая травма защитника Ясира Аль-Шахрани!

Однако на подобных турнирах, когда календарь максимально спрессован, подобные триумфы андердогов – наредкость. В матче чемпионата мира может случиться что угодно. Поэтому мы собрали 10 главных побед андердогов над фаворитами чемпионатов мира. Приятный бонус: самый шокирующий результат выбираете вы.

Что такое «Рейтинги» на «Чемпионате»: Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».