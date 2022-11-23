«Крылья Советов» — «Спартак»: Чернов вывел красно-белых вперёд после подачи углового

Сегодня, 23 ноября, проходит матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимают московский «Спартак». Команды встречаются на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра матча Павла Кукуяна прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 56-й минуте красно-белые исполнили угловой удар. Мяч полетел в штрафную, нападающий Александр Соболев сделал скидку назад, и защитник Никита Чернов головой пробил по воротам — 1:0.
«Спартак» и «Крылья Советов» выступают в группе В Фонбет Кубка России. Красно-белые находятся на первом месте, набрав в четырёх предыдущих встречах 12 очков. «Крылья Советов» располагаются на третьем месте, у самарского клуба шесть очков.
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