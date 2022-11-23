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Феррари Торрес прокомментировал разгромную победу Испании над Коста-Рикой

Феррари Торрес прокомментировал разгромную победу Испании над Коста-Рикой
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Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу над Коста-Рикой со счётом 7:0 в матче чемпионата мира.

«Я доволен. Мы знали, что нас ждёт сложный матч. К перерыву мы уже смогли достичь впечатляющего результата, но мы хотели большего, потому что в таком соревновании всё решают голы. Мы играем в своём стиле с первой по 90-ю минуту», — приводит слова Феррана Торреса AS.

Торрес в матче с Коста-Рикой оформил дубль.

Благодаря разгромной победе Испания набрала три очка и заняла первое место группы Е. На второй строчке располагается Япония (3), на третьей Германия (0), а замыкает квартет Коста-Рика (0). В следующем туре Испания встретится с Германией. Игра состоится 27 ноября, начало – в 22:00 мск.

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