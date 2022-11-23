Луис Энрике высказался о разгромной победе Испании над Коста-Рикой в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Коста-Рикой со счётом 7:0 в матче чемпионата мира.
«Единственная цель в этой игре, как и в последующих, заключалась в том, чтобы доминировать все 90 минут, а для этого у вас должен быть мяч. Надо было организовать себя так, чтобы сопернику стало скучно и он практически не принимал бы участия в матче. Но у нас ещё есть возможности для улучшения своей игры.
Правда в том, что, когда всё получается на поле, футбол кажется самым замечательным видом спорта. Мы всё время контролировали игру, что и было целью, против сильного соперника, который, как мы знали, может доставить проблемы. Но мы были исключительны в обращении с мячом, в отборах и прессинге. Этой идеи футбола мы придерживались годами», — приводит слова Энрике издание Mundo Deportivo.
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