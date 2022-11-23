Маттеус: если Германия сыграет с Испанией так же, как с Японией, то вылетит с мундиаля

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал поражение сборной Германии от Японии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира.
«Пропущенные голы были забиты с флангов. Причина во многом в отсутствии номинальных крайних защитников. Во втором голе Раум был слишком далеко от игрока Японии, но защитники здесь нужны именно для того, чтобы защищаться. Шлоттербек выглядел неуверенным и был недостаточно агрессивен. Замены тоже не были удачными.
Я всегда поддерживаю Ханси Флика, но я не понял нескольких вещей в игре. Тренеру придётся ответить на несколько вопросов. К примеру, на те, что касаются крайних защитников. Почему Керер, который всегда выходил в старте последнее время, сегодня не играл?
Если мы сыграем с Испанией так же, как сегодня во втором тайме с Японией, то вылетим из турнира. Команда сейчас находится под более чем экстремальным давлением. Они должны победить. Одного очка, скорее всего, будет недостаточно», — приводит слова Маттеуса Bayern&Germany.
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