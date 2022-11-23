Уязвимость сборной Германии очевидна. Команду «убрали» элементарным приёмом

С первых минут главный тренер Германии Ханс-Дитер Флик использовал две тактические расстановки: 3-2-5 в позиционных атаках и 4-2-3-1 при позиционной обороне. Потратив тайм на понимание процессов, главный тренер Японии Хадзимэ Мориясу после перерыва ударил по главной уязвимости немцев при защите.

Свежие игроки Японии преуспели в ускорениях между защитниками Германии

При позиционной обороне Германии не хватало ширины. Будь сзади пятый защитник, проблемы бы не было. Но Япония получила возможность находить пространство между четырьмя защитниками немцев: Раумом, Рюдигером, Шлоттербеком и Зюле. По увиденному после перерыва очевидно, что, выпуская на поле атакующих игроков, Мориясу велел им открываться в обозначенных зонах. План сработал: так были забиты оба мяча. Всего же во втором тайме японцы нанесли 11 ударов, тогда как в первом только один.

В первой голевой атаке Японии ключевую роль сыграл Такума Асано, классно забежавший между правым защитником и центральным – Зюле и Рюдигером соответственно. Рывок Асано посеял в штрафной панику, в результате которой отлетевший от вратаря мяч добил Рицу Доан. И Асано, и Доан вышли на замену.

Доан добьёт мяч в ворота после классного открывания Асано и его удара

Во второй голевой атаке Асано забил сам – после открывания между двумя центральными защитниками немцев — Рюдигером и Шлоттербеком. Эпизод примечателен голевым пасом защитника Итакуры со своей половины поля. Своевременные открывания японцев между защитниками и оперативная доставка туда мяча из разных зон говорят о том, что именно на такую игру подопечные Мориясу и были нацелены.

Голевой пас Итакуры и открывание Асано

Тренеру Японии — пять баллов за наблюдательность и замены, футболистам Японии — пятёрка за исполнительность. А вот немцы при позиционной обороне наиграли на двойку, ведь проваливались все, а не только защитники. Игроки той же атакующей четвёрки могли лучше прессинговать или охотнее садиться глубже, чтобы снизить нагрузку с товарищей. Какие бы замены ни делал Флик и кого бы ни выпускал на поле, оборона немцев потрескивала. Так сильно, что от коллективного безумия спасти шансов не имел даже Мануэль Нойер. Но свои два сейва он всё же сделал.

Расстановка Германии при позиционной обороне на примере стартового состава:

Германия хорошо играла в атаке, но подвела реализация

Когда сзади у тебя такой проходной двор, спасти может только атака. И она действительно могла выручить — за матч у немцев 26 ударов (пока больше всех на турнире), в том числе 13 из штрафной (второй показатель после Франции — 16).

Германия симпатично играла в атаке, выстраиваясь по схеме 3-2-5. Если по левой бровке высоко поднимался фланговый защитник Раум, то на правую уходил один из атакующих игроков — в первом тайме им в основном был Гнабри.

Расстановка Германии при позиционной атаке на примере стартового состава:

При таком расположении удобно использовать всю ширину поля. Это никогда не бывает лишним, особенно когда в опорной зоне у тебя есть Киммих, умеющий пасовать на разные расстояния. С Японией Киммих исполнил передачу, после которого Раум заработал пенальти.

Помимо использования всей ширины поля, в схеме 3-2-5 можно раскрывать атакующие качества игроков Германии без ущерба для обороны. Если Раум умеет хорошо атаковать, то нет смысла его сдерживать, а вот подстраховать необходимо. Это касается и умеющего неожиданно подключаться к чужим воротам центрального полузащитника Гюндогана. Если бы Илкай во втором тайме вместо штанги попал в ворота и сделал счёт 2:0, то всё могло на этом и закончиться. В зависимости от местоположения Гюндогана у Германии при позиционных атаках сзади оставались либо два опорника и три защитника, либо один опорник и три защитника — достаточное количество для подстраховки атаки.

Позиции Раума и Гнабри в позиционной атаке

Если не считать слабой реализации, то схема 3-2-5 у Германии работала: остроты было достаточно, моментов у своих ворот непосредственно в переходных фазах почти не было — оба забитых мяча Японии случились, когда немцы расставлялись в позиционную оборону.

Германии нужно повышать реализацию или видоизменять позиционную оборону

Чтобы немцы вышли в плей-офф ЧМ-2022, что-то одно обязательно должно измениться. Если в позиционной обороне будет всё столь же плохо, то атака должна закладываться на несколько голов за матч. Если атака забивать оптом не способна, то нужно повышать надёжность обороны. В идеале добиться и того, и другого.

В группе с Германией и Японией также играют Испания и Коста-Рика. Положение у Флика ужасающее, ведь впереди матч с «красной фурией». После двух туров немцы имеют все шансы распрощаться с надеждами на выход в плей-офф. На ЧМ-2018 выйти из группы они не смогли.