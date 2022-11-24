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Вратарь «Химок» Митрюшкин: чемпионат мира можно посмотреть и после Кубка России

Вратарь «Химок» Митрюшкин: чемпионат мира можно посмотреть и после Кубка России
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Вратарь подмосковного футбольного клуба «Химки» Антон Митрюшкин высказал мнение о зрелищности проходящих на данный момент футбольных турниров. Голкипер заявил, что, по его мнению, ЧМ-2022 в Катаре можно посмотреть по завершении Фонбет Кубка России.

«Игры Кубка России идут одновременно с чемпионатом мира? Абсолютно ничего страшного. Не я принимаю такие решения. Если так решили, то почему бы и не сыграть? Чемпионат мира можно посмотреть и после Кубка России. Нам нужно выходить и делать свою работу, вот и всё. Нужно было доиграть последние туры Кубка России… Наверное, это самые удобные даты для всех», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

К примеру, 22 ноября параллельно проходила игра мирового первенства между Мексикой и Польшей и встреча «Химки» — «Пари Нижний Новгород» в российском Кубке.

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