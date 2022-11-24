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Игрок «Торпедо» Кожемякин: никому не пожелаю даже дома думать, как же клубу выкарабкаться

Игрок «Торпедо» Кожемякин: никому не пожелаю даже дома думать, как же клубу выкарабкаться
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Защитник московского «Торпедо» Олег Кожемякин высказался о планах команды на вторую часть сезона.

«Вся команда расстроена, потому что мы идём в нижней части таблицы. Никому не пожелаю уходить в отпуск, когда команда находится на последнем месте. Как и никому не пожелаю даже дома думать, как же клубу выкарабкаться, — это не самая приятная ситуация. Немножко сладости добавляет, что какие-то локальные задачи в Кубке мы выполняем — идём дальше. Всё это немного сглаживает, но во главе угла всё-таки находится чемпионат: нам предстоит огромнейшая работа, которую предложит тренерский штаб. Зимой мы приложим все усилия, чтобы в весенней части чемпионата изменить наше положение», — сказал Кожемякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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