Караев рассказал о перспективах «Торпедо» в РПЛ

Нападающий московского «Торпедо» Давид Караев поделился мнением о перспективах чёрно-белых в нынешнем сезоне РПЛ. Форвард стал автором гола автозаводцев в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с «Сочи» (1:1, по пенальти — 2:4).



«Обеспечили себе место на весеннюю часть Кубка. Была возможность пробить — пробил. В других матчах не бил. Сейчас решение спонтанное.



Почему так плохо били пенальти? Не знаю. Надо спросить тех, кто бил.



По матчу все молодцы, добились результата. Нужно больше делать то, что нам говорят. В том числе бить чаще по воротам.



Почему для сохранения места в РПЛ должно произойти чудо? Нужно выиграть два-три матча, чтобы хотя бы догнать группу команд, которая борется за стыки.



Как впечатления от ЧМ? Никак. Аргентина проиграла. Но я болею за Бразилию», — приводит слова Караева «РБ Спорт».



В 5-м туре группового раунда Кубка России чёрно-белые в серии пенальти уступили «Сочи», но обеспечили себе выход в следующий раунд турнира.



В РПЛ «Торпедо» после 17 туров имеет в своем активе шесть очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.