Apple может купить «Манчестер Юнайтед» почти за € 7 млрд

Компания Apple может купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» у действующих владельцев команды Глейзеров за £ 5,8 млрд (€ 6,7 млрд), сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что братья Глейзеры согласились рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед». Американцы планируют продать клуб тому, кто предложит наивысшую цену. По информации источника, руководство Apple выразило заинтересованность в приобретении манчестерской команды.

У Apple нет опыта владения футбольными клубами уровня «Юнайтед», но генеральный директор Тим Кук изучает возможности приобретения команды. Часть плана Кука состоит в том, чтобы построить новый стадион для «Манчестера», который бы считался лучшим в мире.

Ранее сообщалось об интересе к приобретению «Манчестер Юнайтед» со стороны британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа.

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