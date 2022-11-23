«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Глейзеры могут продать клуб

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что семья бизнесменов Глейзеров, владеющая клубом, рассматривает возможность продажи команды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях.
В релизе говорится, что совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для клуба. Ранее сообщалось, что семья Глейзеров готова продать футбольный клуб за € 4,35 млрд.
«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков в 14 матчах английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Красные дьяволы» занимают пятое место в турнирной таблице. Ранее отмечалось, что все в клубе по-прежнему сосредоточены на дальнейшем прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Криштиану Роналду:
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