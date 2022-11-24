Агент Дивеева: цена Игоря по Transfermarkt € 6 млн? Я считаю, он дороже раза в полтора

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин оценил трансферную стоимость футболиста в сравнении с данными интернет-портала Transfermarkt.
«Transfermarkt оценивает Дивеева в € 6 млн? Transfermarkt – это не истина в последней инстанции. Не знаю, какими критериями они пользуются при оценке стоимости того или иного футболиста. Часто они попадают, часто – нет, но трансферной стоимостью футболиста является всё же сумма, за которую его реально кто-нибудь приобретёт и которую кто-то за него заплатит. А это всегда история про некий эксклюзивный товар, поэтому, пока сделки не будет, можно называть любые цифры. Но я оцениваю Игоря подороже, чем шесть миллионов евро. Раза в полтора как минимум», — приводит слова Ерёмина Metaratings.
Ранее появлялась информация об интересе к Дивееву со стороны клубов итальянской Серии A. 23-летний защитник в этом сезоне сыграл 12 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
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