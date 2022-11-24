Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о предстоящем матче своей команды с московским «Спартаком». Игра 6-го тура группового этапа Кубка России состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
«Мотивация очень сильная. Это заключительная игра года, после неё мы отправляемся на каникулы, уезжаем домой. Очень хочется уехать домой счастливыми и с хорошим результатом. Поэтому это даёт дополнительный стимул и мотивирует нас тренироваться ещё более усиленно.
Может ли сборная Бразилии выиграть ЧМ-2022? Этот чемпионат мира уже показывает много сюрпризов — как, например, вчерашняя игра Японии и Германии. Возлагаем очень большие надежды на нашу сборную, на её игроков. Она мотивированна и сконцентрирована на победе. Есть очень хорошие игроки, безусловно. Надеемся, мы повторим этот успех, и я, безусловно, болею за свою сборную», — приводит слова Дугласа Сантоса официальный сайт «Зенита».
- 24 ноября 2022
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