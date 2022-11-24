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Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»

Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровом состоянии команды перед матчем со «Спартаком». Игра 6-го тура группового этапа Кубка России состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Одоевский и Ловрен точно не смогут принять участие в матче, все остальные готовятся. Проблемы есть и у других игроков, но вероятность того, что они сыграют, высока. В стартовом составе выходят те, кто лучше готов и больше заслуживает этого», — приводит слова Сергея Семака телеграм-канал «Зенита».

Напомним, «Зенит» набрал девять очков в пяти матчах Кубка России и занимает третье место в турнирной таблице группы В. «Спартак» (12) — на первом месте. Вторую строчку занимают «Крылья Советов» (9), которые обходят «Зенит» по дополнительным показателям.

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