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Видео: арабский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем ЧМ-2022

Видео: арабский оркестр исполнил «Катюшу» перед матчем ЧМ-2022
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Арабский оркестр исполнил мотив известной русской песни «Катюша» перед матчем чемпионата мира — 2022 Уругвай — Южная Корея. Напомним, сборная России не попала на мундиаль в Катаре, потеряв шанс побороться за путёвку на турнир в стыках из-за отстранения ФИФА.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Матч ТВ».

Сегодня, 24 ноября, в матче 1-го тура в группе Н чемпионата мира встретятся сборные Уругвая и Южной Кореи. Игра пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Соперники Уругвая и Южной Кореи по группе Н Португалия и Гана сыграют сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 19:00.

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