Густаво Мантуан: надеюсь, Бразилия выиграет ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от чемпионата мира. Бразилец заявил, что его страна должна одержать победу на проходящем в эти даты мундиале.
«Ожидания от сборной Бразилии на чемпионате очень хорошие, потому что у нас великолепная команда. Игроки, которые есть в составе — это кумиры Бразилии: Неймар, Энтони, Родриго, Ришарлисон. Я верю в эту команду и желаю им только удачи. Надеюсь, Бразилии удастся выиграть чемпионат мира в Катаре», – сказал Мантуан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Бразильцы являются единственными в истории пятикратными чемпионами мира. Сборная Сербии, с которой сегодня встретятся южноамериканцы (с момента создания отдельного государства), квалифицировалась на третий мундиаль.
- 24 ноября 2022
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