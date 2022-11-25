В Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону продлили запрет на авиаперелёты до 3 декабря

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов юга и центральной части России. Под ограничения попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова‑на‑Дону, Симферополя и Элисты. Новое ограничение на полёты действует до 3:45 мск 3 декабря 2022 года, информирует официальный сайт Росавиации.

Стоит отметить, что в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону проводятся матчи Российской Премьер-Лиги и Кубка России. Домашние игры в этих городах проводят «Факел», «Краснодар» и «Ростов» соответственно. Таким образом, из-за ограничений на авиаперелёты гостевые команды вынуждены добираться до упомянутых городов на наземном транспорте.

Отмечается, что все остальные аэропорты России продолжают работу в штатном режиме.