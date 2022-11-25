Бэйл призвал показать школьникам в Уэльсе матч ЧМ-2022 вместо уроков

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл призвал учителей школ в своей стране показать детям ближайший матч ЧМ-2022 с Ираном вместо уроков. По мнению Бэйла, игра на чемпионате мира — это историческое событие для Уэльса, поэтому просмотр матча можно назвать мини-уроком истории.
«Поскольку матч с Ираном начинается в 10 утра по времени Уэльса, если бы я был одним из учителей, я бы позволил детям посмотреть игру в школе. Я надеюсь, что наши учителя это сделают. Пребывание на чемпионате мира по футболу — это исторический момент для Уэльса.
Мои знакомые, у которых есть дети, хотят, чтобы их ребёнок посмотрел матч, но не хотят забирать детей из школы. Думаю, многие учителя вместо уроков включат игру, чтобы поддержать и подбодрить нас. Это можно назвать мини-уроком истории», — приводит слова Бэйла PlanetSport.
Ранее практику трансляции матчей ЧМ-2022 опробовали в Мексике. Реакция детей получилась очень яркой:
- 25 ноября 2022
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