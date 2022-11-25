Роналду оценил фотографию, на которой он празднует гол на фоне плаката с Месси
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Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал празднование гола в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Ганой (3:2). 37-летний форвард открыл счёт в игре на 65-й минуте и отпраздновал гол на фоне плаката с изображением Лионеля Месси.
«Ха-ха, я уже увидел эту фотографию. Хорошая картина», — приводит слова Роналду TV2.
Роналду стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, отличившимся на пяти турнирах подряд. Также португалец упрочил своё лидерство в списке лучших бомбардиров национальных команд за всё время, отличившись в 118-й раз.
В следующем туре сборная Португалии сыграет с командой Уругвая. Встреча пройдёт в понедельник, 28 ноября, начало — в 22:00 мск.
Бразильцы поют «Messi Ciao»:
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