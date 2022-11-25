Что творится на чемпионате мира. У Роналду – чудесный рекорд, за Камерун сыграл россиянин

В четверг, 24 ноября, прошли последние матчи 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Теперь мы увидели в деле по разу всех участников турнира. Перед стартом 2-го тура вспоминаем, что происходило накануне.

Экс-тренер «Спартака» стартовал с победы, а россиянин – с поражения

В матче Швейцария – Камерун встретились бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин и обладатель паспорта РФ, полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа. Экс-игрок ЦСКА и «Анжи» вышел на замену в середине второго тайма при счёте 1:0 в пользу швейцарцев, но не помог камерунцам уйти от поражения. Всё решил гол Брила Эмболо на 48-й минуте. Одноклубник Александра Головина по «Монако» замкнул прострел ударом в касание после быстрой атаки. Якин считает, что эта сборная Швейцарии – сильнейшая в истории, и пока критикам нечего возразить.

Уругвай и Южная Корея приготовили футбольное снотворное для болельщиков

А вот сборные Уругвая и Южной Кореи выдали уже четвёртую на ЧМ-2022 нулевую ничью. До этого не было голов в матчах Дания – Тунис, Мексика – Польша и Марокко – Хорватия. Сравнение с ЧМ-2018 в России явно не в пользу катарского турнира. Откуда взяться голам, если команды и в створ-то пробить не могут, как уругвайцы с южнокорейцами? Несмотря на присутствие в составе Луиса Суареса, Дарвина Нуньеса и Эдинсона Кавани, сборная Уругвая совсем не впечатлила в атаке – от игры клонило в сон.

Криштиану Роналду расплакался и установил очередной рекорд

Нехватку голов в предыдущих матчах компенсировали Португалия с Ганой. В этой встрече в центре внимания находился, разумеется, Криштиану Роналду, разорвавший на днях контракт с «Манчестер Юнайтед». Во время исполнения гимна Португалии нападающий прослезился, а в середине второго тайма при счёте 0:0 заработал и реализовал спорный пенальти. Его мяч не стал победным, поскольку вскоре Андре Айю забил за Гану, но игру раскрыл. Нокаутировали африканцев два гола Португалии за две минуты. Жоау Феликс и Рафаэл Леау реализовали передачи Бруну Фернандеша. Пятый мяч положил ганец Осман Букари, отпраздновавший его в стиле… Роналду!

Бразилия выиграла всухую

Многие россияне решили поддерживать на чемпионате мира Сербию. К сожалению, первый матч команды Драгана Стойковича не порадовал ни качеством игры, ни результатом. Почему-то на крупных турнирах сербы проваливаются, хотя каждый раз кажется, что потенциал сборной позволяет надеяться на многое. Впрочем, пока рано ставить крест на шансах Сербии выйти из группы, ведь они проиграли одному из фаворитов ЧМ-2022 – сборной Бразилии. Разницу сделал Ришарлисон, оформивший дубль во втором тайме: сперва он преуспел на добивании, а потом красиво забил боковыми ножницами.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

На чемпионате мира состоятся ещё четыре игры. Какая будет самой интересной для вас?

Уэльс – Иран, 13:00 мск

Катар – Сенегал, 16:00 мск

Нидерланды – Эквадор, 19:00 мск

Англия – США, 22:00 мск.

Что почитать о пятом дне чемпионата мира?

«Чемпионат», как обычно, подготовил для вас большое количество текстов о событиях ЧМ-2022. Например, наш корреспондент в Катаре Полина Куимова составила интересный гид по официальному магазину турнира. Некоторые цены по-настоящему удивляют.

Ещё один заслуживающий внимания материал от Полины – про скрытую фан-зону с бассейном и морем алкоголя. Остальным болельщикам остаётся только завидовать канадцам. Правда, удовольствие очень дорогое.

Конечно же, мы не могли не рассказать об игроке с российским паспортом на чемпионате мира. Тем более Ондуа в матче со Швейцарией вышел на поле в бутсах с российским и камерунским флагами. После игры полузащитник объяснил, почему так поступил.

Прилетели в Катар и российские болельщики. Группа наших соотечественников поддерживает братскую сборную Сербию. Ниже рассказ об этих людях.