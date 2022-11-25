Лукас Эрнандес, порвавший крестообразные связки на ЧМ-2022, успешно перенёс операцию

Защитник сборной Франции и «Баварии» Лукас Эрнандес перенёс операцию на колене после травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 года с командой Австралии (4:1), когда он покинул поле уже на 13-й минуте встречи.



«Лукас Эрнандес был успешно прооперирован в четверг вечером в Инсбруке профессором Кристианом Финком после разрыва крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни он начнёт реабилитацию в Мюнхене», — говорится в сообщении на официальном сайте «Баварии».



Также из-за травм турнир в составе французов пропускают Преснель Кимпембе, Кристофер Нкунку и Карим Бензема. Они были включены в итоговый список команды.



Сборная Франции во 2-м туре чемпионата мира сыграет с командой Дании (26 ноября, 19:00 мск).

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