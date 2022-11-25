Титов: для узбеков и таджиков сборная России — как тряпка для быка

Бывший футболист и капитан сборной России Егор Титов считает, что национальной команде необходимо проводить товарищеские встречи с любыми соперниками. Напомним, недавно команда Валерий Карпина встретилась со сборными Таджикистана и Узбекистана. Обе товарищеские игры завершились со счётом 0:0.

«Сейчас соперники у нас иные. Для узбеков и таджиков сборная России — как тряпка для быка. Сложно судить о полной силе сборной России: нет Алексея Миранчука, Александра Головина. Многим дали паузу, чтобы посмотреть других новичков. Поэтому провели матчи — и слава богу. Не понимаю этой истерии, мол, зачем было играть эти матчи. Получается, нам тогда надо вообще закрывать игры сборных. Нет, нужно продолжать жить дальше, на этом жизнь не заканчивается. Поэтому всё правильно, что сыграли эти матчи», — приводит слова Титова «РБК-Спорт».